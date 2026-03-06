« Applaudir l’assaut israélo-américain, c’est adhérer à un ordre mondial cannibale »

« Nous sommes en guerre, donc nous existons »

« Quelques mois après avoir proclamé une « victoire historique », Israël se lance dans une nouvelle offensive contre l’Iran – et le rituel d’élimination de la dissidence politique recommence.

La sirène a brisé le silence du samedi matin dans tout Israël. Non pas pour inciter les civils à se précipiter vers les abris, mais plutôt pour annoncer le déclenchement de la guerre elle-même, presque comme une fanfare triomphante.

Après plus d’une semaine d’incertitude angoissante, ballottés entre l’anticipation tendue d’une guerre qui nous était présentée comme inévitable, et le faible espoir que la diplomatie l’emporterait, elle était enfin là.

« On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve », disait le philosophe grec Heraclitus. Mais apparemment, on peut détruire un ennemi que l’on a déjà proclamé détruit. Il y a seulement huit mois, à la suite du cessez-le-feu avec l’Iran, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que « pendant les 12 jours de l’opération Lion rugissant, nous avons remporté une victoire historique, qui restera gravée dans les mémoires pendant des générations ».

Il s’avère que cette « victoire historique » n’a même pas duré un an, sans parler de générations.

Cette fois-ci, l’attaque avait un objectif supplémentaire : libérer le peuple iranien du joug oppressif des ayatollahs. Car il est bien connu que l’un des rôles centraux d’Israël au Moyen-Orient est d’apporter la liberté aux peuples de la région à coups de chasseurs à réaction et de bombardiers.

Soudain, la vie des Iraniens est devenue très chère au cœur des Israéliens, à tel point qu’ils sont prêts à passer de longues nuits dans des abris anti-bombes, sachant qu’ils subiront de lourdes pertes de leur côté, à condition que nos pilotes apportent la bonne nouvelle de la liberté – ou du moins l’assassinat des dirigeants iraniens et la destruction des infrastructures et des installations nucléaires des Gardiens de la révolution.

« Notre opération créera les conditions permettant au courageux peuple iranien de prendre son destin en main », a tweeté Netanyahou peu après le début de l’attaque. « Le moment est venu pour toutes les composantes du peuple iranien – les Perses, les Kurdes, les Azéris, les Baloutches et les Ahwazis – de se libérer du joug de la tyrannie et de créer un Iran libre et en quête de paix. »

L’homme qui, plus que tout autre dans l’histoire d’Israël, a travaillé sans relâche pour monter les citoyens les uns contre les autres, pour les inciter et les enflammer, pour susciter une haine sans précédent entre eux ; l’homme qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour crimes contre l’humanité – cet homme exprime aujourd’hui son inquiétude pour l’unité du peuple iranien et sa lutte contre la tyrannie. Cela pourrait être comique si tant de vies n’étaient pas en jeu.

Le peuple iranien mène une lutte courageuse et inspirante pour sa liberté. La communauté internationale dispose d’outils diplomatiques et économiques pour l’aider sans avoir recours à des frappes aériennes répétées qui ne promettent guère de changement durable.

Applaudir l’assaut israélo-américain, c’est adhérer à un ordre mondial cannibale dans lequel seule la force définit la moralité.

En célébrant la guerre, les Israéliens célèbrent ce système : un monde dans lequel le tyran fixe les règles. Pour l’instant, ils peuvent être soulagés que le tyran soit de leur côté.

Le refrain familier

Mais le discours de solidarité s’est dissipé presque aussi vite qu’il était apparu. Dès que les informations ont commencé à faire état de victimes civiles – en particulier dans l’école primaire de filles de Minab, où environ 150 enfants ont été tués dans ce qui semble être une frappe israélienne –, la prétendue préoccupation pour le peuple iranien s’est révélée être de pure forme.

Sous le choc, j’ai partagé les vidéos de l’école sur ma page Facebook. J’avoue que je ne m’attendais pas au torrent de haine qui a suivi.

Je sais déjà qu’à part une frange très restreinte, on ne peut s’attendre à des réactions empathiques face au massacre des Palestiniens ; que la grande majorité du public juif en Israël non seulement ne pleure pas, mais se réjouit ouvertement de chaque mort palestinienne, quelles que soient les circonstances.

Mais je n’imaginais pas qu’une soif de sang similaire accompagnerait le bombardement mortel de petites filles en uniforme scolaire, d’autant plus qu’un si grand nombre d’Israélien se sont empressés de déclarer que ce n’était pas le peuple iranien qui était notre ennemi, mais le régime.

En l’espace de cinq heures, mon message avait accumulé des centaines de commentaires haineux, et la vague habituelle de menaces et d’insultes avait commencé à bombarder ma boîte de réception. Certains ont nié que l’incident ait eu lieu, ou ont affirmé que le régime iranien avait bombardé sa propre école. Une grande partie s’est réjouie du sort des filles assassinées.

« Dommage qu’ils ne ferment pas les écoles le jour du Shabbat ! », a écrit quelqu’un, ajoutant cinq emojis rieurs pour souligner sa joie. « Excellent, excellent, excellent, joyeux et réconfortant. Puissent de nombreux autres cas comme celui-ci se produire, et bientôt parmi les gauchistes », a écrit un autre. »

Tout aussi déprimant et prévisible était le fait que les leaders de l’opposition juive se sont empressés de se rallier à Netanyahou pour soutenir la guerre. « Je tiens à rappeler à tous : le peuple d’Israël est fort. L’armée et l’armée de l’air sont fortes. La plus grande puissance du monde est à nos côtés », a tweeté Yair Lapid. « Dans des moments comme celui-ci, nous sommes unis et nous gagnons ensemble. Il n’y a ni coalition ni opposition, seulement un peuple et une armée, que nous soutenons tous. »

Même Yair Golan, qui est censé représenter l’aile la plus à gauche du spectre sioniste en tant que président du parti The Democrats, a fait preuve d’une retenue polie et a apporté son soutien total à la guerre. « L’armée israélienne et les forces de sécurité agissent avec force et professionnalisme », a-t-il écrit. « Elles ont notre soutien total. »

Naftali Bennett, le principal candidat à la succession de Netanyahou lors des prochaines élections, a pris du retard sur ses collègues car il a dû attendre la fin du shabbat avant de pouvoir tweeter. Une fois celui-ci terminé, il s’est rapidement rallié à l’effort de guerre. « Je soutiens pleinement l’armée israélienne, le gouvernement israélien et le Premier ministre dans le cadre de l’opération Lion rugissant. Tout le peuple israélien vous soutient jusqu’à ce que la menace iranienne soit détruite », a-t-il déclaré.

Pour ces trois hommes – Lapid, Golan et Bennett –, aucune tâche n’est censée être plus urgente que de remplacer le gouvernement kahaniste de Netanyahou, trempé de sang, qui a conduit le pays à une situation sans précédent. Ils comprennent à quel point il est dangereux. Ils savent les ravages qu’un nouveau mandat entraînerait.

Pourtant, dès que l’odeur de la guerre envahit l’air, toutes ces réflexions s’évaporent, remplacées par une vénération automatique pour la machine de guerre israélienne. C’est comme si l’idée même qu’on puisse s’opposer à une guerre n’existait tout simplement pas dans leur cadre cognitif.

Personne ne comprend mieux ce mécanisme que Netanyahou. Aussi précaire que soit sa position politique, il sait qu’il suffit d’un clic pour unir même ses rivaux les plus féroces à travers le spectre sioniste. Si « en temps de guerre, il n’y a ni coalition ni opposition », alors la guerre perpétuelle devient sa stratégie politique la plus fiable — et il a appris à la déployer de plus en plus fréquemment.

Netanyahou est un criminel de guerre cynique et dangereux. Mais une chose est indéniable : aucun dirigeant israélien n’a aussi bien compris la psyché collective de la société juive israélienne. Une société qui semble capable de ne ressentir son propre pouls que dans la guerre et la destruction ; qui, si elle n’attaque pas, ne détruit pas et ne tue pas, n’est pas tout à fait sûre d’exister. En ce sens, Netanyahou lui va comme un gant.