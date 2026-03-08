La paix en Palestine selon Trump et Netanyahou, c’est la paix des cimetières

Pendant que le « Conseil de la paix » de Trump se met en place à Gaza, l’armée génocidaire israélienne poursuit ses opérations meurtrières contre la population civile palestinienne, qui n’a plus nulle part pour se réfugier. L’objectif israélien de nettoyage ethnique de la bande de Gaza n’est pas une nouveauté. Personne ne peut l’ignorer.

Dès le 17 octobre 2023, l’institut Misgav, « think tank » israélien proche de Netanyahou, publiait une note présentant la guerre comme « une opportunité unique et rare d’évacuer toute la bande de Gaza ». Le document, qui sert toujours de référence aujourd’hui dans les médias israéliens, préconisait la « relocalisation et installation définitive de toute la population de Gaza », notamment vers le Sinaï égyptien ou d’autres pays, en coordination avec l’Égypte.

L’objectif affiché était de vider Gaza de ses habitants palestiniens pour des raisons stratégiques et démographiques, en assumant le contournement du droit international.

L’expulsion des Palestiniens, de Gaza étant jugée impossible, les régimes arabes, bien que totalement complices de l’enfermement des Palestiniens ne pouvant accepter d’être accusés d’accompagner une nouvelle Nakba, l’impérialisme américain a mis au point une nouvelle forme de contrôle et d’enfermement de la population palestinienne.

Selon les projets du « Conseil de la paix », il s’agirait de (…)