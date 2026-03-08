Que se passe-t-il au Venezuela, deux mois après l’agression militaire de Trump ?

Le Comité national autonome et indépendant des travailleurs (CAIT) est né d’une réunion nationale de militants syndicaux issus de divers courants politiques, qui s’est tenue le 21 août 2019 dans la ville de Caracas, dans le but de faire face au blocus économique et à l’embargo criminel imposé à notre nation et aux travailleurs par l’impérialisme américain. Cette interview a paru dans le bulletin de l’Alliance des travailleurs et des peuples de la Caraïbe.

En quelques mots, peux-tu nous dire quelle est la situation actuelle au Venezuela ?

Alberto Salcedo : Sept semaines après l’intervention militaire américaine, pour notre nation ainsi que pour les travailleurs, la situation est assez compliquée. Des pressions militaires et des mécanismes de contrôle économique ont été imposés au Venezuela, mettant en place de nouvelles mesures de subordination économique, nous sommes une nation menacée par une nouvelle attaque.

Il n’y a eu aucun changement de gouvernement ni chaos dans le pays. Delcy Rodriguez doit agir conformément aux directives de la tutelle impérialiste. Cependant, ce qui a changé, c’est l’équilibre des forces sur lequel repose ce gouvernement.

Les États-Unis ont utilisé la force pour saper la prise de décision souveraine du Venezuela, le conduisant effectivement à un état de « tutelle ». Dans le cadre d’une stratégie de (…)