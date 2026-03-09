Sécurité sociale : un « trou »… qui rapporte !

Soixante et onze milliards, c’est 12 milliards de plus que la totalité des prestations versées par les caisses d’allocations familiales en 2024.

Qui a versé ces 71 milliards ? Les salariés et les retraités (à partir du seuil d’imposition de la CSG, soit 13 038 euros par an). Et ils devraient continuer jusqu’en… 2033 ! À cette date, les salariés, les retraités auront remboursé les dépenses mises par le gouvernement à la charge de la Sécurité sociale.

D’après Pierre Ricordeau, le haut fonctionnaire responsable de la Cades, « la dette sociale est remboursée par les gens à l’origine de la dette… ». Les « gens » dont parle M. Ricordeau, ce sont les salariés, les retraités. Ils seraient les responsables de la dette ? Absolument pas.

La dette en cours, c’est celle que Macron a mise, en août 2020, à la charge de la Sécurité sociale pour alléger le budget de l’État !

Un coup permis par les ordonnances Juppé de 1996 qui, par l’intermédiaire des lois de financement de la Sécurité sociale, étranglent les hôpitaux, les assurés sociaux. Celle (…)