Grèves en Chine

Du 6 au 12 mars, des centaines d’ouvriers et ouvrières de Meiyi Garment Co., Ltd., dans le district de Panyu à Guangzhou (Guangdong), ont fait grève pendant plusieurs jours consécutifs – capture d’écran vidéo ci-dessus – pour protester contre le non-paiement des cotisations de sécurité sociale par l’entreprise pendant quatre mois consécutifs.

À Sihui Jinye Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd., dans la province du Guangdong, des centaines d’ouvriers, de retour des congés du Nouvel An lunaire, ont constaté que l’entreprise avait déplacé ses équipements pendant cette période. Du 1er au 3 mars, les travailleurs ont manifesté réclamant des indemnités.

À Putian, dans la province du Fujian, les employés de l’usine Putian Qiming Footwear Co., Ltd., de retour des congés du Nouvel An lunaire, ont constaté que la société n’avait aucune intention de reprendre la production et leur interdisait même de rester dans les dortoirs. Du 5 au 9 mars, des ouvriers en colère ont organisé plusieurs jours consécutifs de manifestations collectives, bloquant l’entrée de l’usine pour empêcher le transport du matériel. Selon eux, l’entreprise aurait déjà délocalisé la production à l’étranger.