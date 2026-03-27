Espagne : manifestation massive contre la guerre à Valence

Elles avaient été appelées à se mobiliser dans l’unité par l’ensemble des organisations politiques, syndicales et sociales du Pays valencien – PSOE, Compromis, EU, Podemos, UGT, CCOO, Intersindical Valenciana, CNT, CGT, ACPV et 200 autres organisations, parmi lesquelles le Comité pour l’alliance des travailleurs et des peuples et Informacion Obrera.
L’initiative a été adoptée lors d’une réunion tenue dix jours auparavant, réunissant près d’une centaine de représentants de toutes les organisations ouvrières et démocratiques. Bien que différentes propositions (…)
Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :
Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :