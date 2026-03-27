Espagne : manifestation massive contre la guerre à Valence

Elles avaient été appelées à se mobiliser dans l’unité par l’ensemble des organisations politiques, syndicales et sociales du Pays valencien – PSOE, Compromis, EU, Podemos, UGT, CCOO, Intersindical Valenciana, CNT, CGT, ACPV et 200 autres organisations, parmi lesquelles le Comité pour l’alliance des travailleurs et des peuples et Informacion Obrera.

L’initiative a été adoptée lors d’une réunion tenue dix jours auparavant, réunissant près d’une centaine de représentants de toutes les organisations ouvrières et démocratiques. Bien que différentes propositions (…)