Manifestation contre la guerre à Tokyo

Le 19 mars, une manifestation, baptisée « 19e Action », s’est tenue devant le deuxième bâtiment des bureaux des membres de la Chambre des représentants pour protester contre l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et exiger son arrêt immédiat. La Première ministre Sanae Takaichi se trouvait alors aux États-Unis pour un sommet nippo-américain. Environ 11 000 personnes (selon les organisateurs) brandissaient des pancartes telles que « J’aime la Constitution de la Paix » et des bâtons lumineux, et scandaient des slogans comme « Non à l’attaque contre l’Iran » et « Nous n’avons pas besoin de lois qui nous autorisent à faire la guerre ».

La foule s’étendait au-delà de la Bibliothèque nationale de la Diète et jusqu’au bâtiment des bureaux des députés, de l’autre côté. L’événement était organisé par le Comité d’action conjoint et l’Action nationale des citoyens contre la modification de l’article 9 de la Constitution.

Des actions de solidarité ont eu lieu dans tout le pays.

Dans son discours d’ouverture, Nanako Hishiyama, du Comité exécutif « Ne détruisez pas l’article 9 de la Constitution ! », a déclaré : « Le Premier ministre Takaichi devrait refuser fermement si le président américain Trump demande l’envoi des Forces d’autodéfense dans le détroit d’Ormuz », et a appelé à la fin de la guerre.

Ce comité organise des rassemblements mensuels autour de la Diète nationale le 19 de chaque mois pour protester contre l’adoption des lois relatives à la sécurité le 19 septembre 2015.

Taku Yamazoe, président du comité politique du Parti communiste, a cité l’article 9 de la Constitution, déclarant : « Je suis ravi que notre pays possède l’article 9. Grâce à lui, nous avons une raison valable de ne pas coopérer à des guerres illégales. L’article 9 œuvre sans relâche pour mettre un terme aux agissements irresponsables de Mme Takaichi. »

Cependant le quotidien japonais Mainichi rapporte (20 mars) que Takaichi a déclaré à Trump lors de leur rencontre à la Maison Blanche, partiellement ouverte aux médias : « Actuellement, la situation sécuritaire est grave non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans la région indo-pacifique », faisant apparemment référence aux activités militaires croissantes de la Chine.