Toujours plus de chair à canon : cette demande se fait de plus en plus pressante, non seulement dans les villes ukrainiennes, mais aussi au sein de l’UE.

La loi sur la mobilisation est en vigueur en Ukraine depuis près de deux ans et demi. Chaque jour, des images choquantes de l’arrestation violente d’hommes en âge d’être mobilisés, souvent accompagnées de passages à tabac des détenus et de ceux qui tentent d’empêcher leur arrestation, circulent sur les réseaux sociaux. Le mécontentement populaire face à ces méthodes engendre régulièrement des conflits, des manifestations isolées ou même d’envergure, qui dégénèrent en actes de désobéissance civile et en attaques contre les employés des centres de recrutement territoriaux (CRT) chargés de ces arrestations, ainsi qu’en incendies de leurs véhicules.

Des scandales de corruption éclatent constamment parmi les employés des CRT, dont beaucoup ont fait de la mobilisation leur gagne-pain.

L’Ukraine, pays capitaliste semi-colonial typique de l’espace post-soviétique, est fondamentalement incapable de transformer cette guerre en une lutte nationale contre l’invasion russe. Une société déchirée par les antagonismes de classe révèle inévitablement toutes ses failles dans toutes ses institutions. De ce fait, seuls les plus aisés peuvent voyager légalement à l’étranger, en contournant la loi.

La situation est telle que la Rada (parlement ukrainien) a même commencé à proposer un projet de loi spécifique exemptant du service militaire les travailleurs qui en ont les moyens.

Un autre sujet sensible concerne la composition des CRT. Outre d’anciens militaires, les membres des unités d’assistance policière volontaire (UAPV) y sont fortement impliqués. Ces unités ont été créées dans toutes les villes ukrainiennes en 2022. Leurs membres patrouillent dans les rues aux côtés de la police, tiennent des points de contrôle avec l’armée et assistent souvent les officiers des CRT lors de la mobilisation des hommes en âge d’être conscrits.

Ce sont généralement des sociétés de sécurité privée qui envoient leur personnel dans ces unités. Dans certaines unités de volontaires, jusqu’à 90 % des membres sont employés par des sociétés de sécurité. Actuellement, les « activistes » de ces unités ne sont pas rémunérés, mais ne sont pas mobilisés. De plus, la coopération avec les CRT et la police offre aux membres de l’unité de nombreuses opportunités de gagner de l’argent. « Par exemple, ils servent souvent d’intermédiaires pour corrompre des employés du CRT », écrivent les journalistes du quotidien Strana.

Une autre faille permettant d’échapper légalement à la conscription réside dans les nombreuses fondations caritatives créées pour collecter et distribuer l’aide humanitaire (y compris occidentale) et, plus généralement, « assister les forces armées ukrainiennes ».

Le cas de l’ancien ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, a fait scandale. Après avoir démissionné de la fonction publique alors qu’il était soumis au service militaire, il a immédiatement obtenu une exemption temporaire en devenant employé par l’une de ces fondations.

Mais même si l’on est finalement incorporé, plus on a d’argent et de relations, plus on sera éloigné du front.

Par conséquent, les forces armées font face à une pénurie constante de personnel, même pour remplacer les pertes. Dans une récente interview accordée à Télémarathon, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Boudanov, a déclaré que l’État ukrainien devait mobiliser au moins 30 000 hommes par mois pour atteindre cet objectif.

Ainsi, les pertes en effectifs des forces armées ukrainiennes s’élèvent à au moins 360 000 hommes par an. Ce chiffre inclut les désertions, dont les données sont secrètes, mais selon des témoignages militaires, jusqu’à 70 % des renforts nouvellement arrivés désertent le front.

Et à la recherche d’une réserve de « chair à canon », les autorités ukrainiennes se tournent de plus en plus vers l’Union européenne, où, depuis le début de la guerre, près de cinq millions de citoyens ukrainiens ont été accueillis dont 1,08 million d’hommes en âge d’être mobilisés.

Parmi ces Ukrainiens de l’étranger, seuls 5 à 6 % ont renouvelé leurs données militaires. Les autres sont prêts à subir des représailles telles que le refus de services consulaires ou le retrait de leur permis de conduire, mais ils ne veulent en aucun cas aller au service militaire.

Kiev a plusieurs fois déclaré souhaiter une aide maximale des dirigeants européens concernant le retour en Ukraine des hommes en âge d’être mobilisés résidant dans l’UE.

Les autorités européennes répondent favorablement à cette demande. Conformément à la décision du Conseil de l’UE du 5 août, à compter de 2026, la protection temporaire ne sera plus accordée aux hommes en âge d’être mobilisés qui n’ont pas prouvé avoir effectué leur service militaire ou qui ne bénéficient pas d’une exemption légale.

Pour l’instant, cette mesure ne concerne que les primo-demandeurs de protection temporaire. Mais il est clair qu’il ne s’agit que d’une première étape et que bientôt, tous ces hommes ukrainiens seront mis hors la loi.

Il convient également de noter qu’au sein de l’UE, tous les réfugiés ukrainiens sont parfaitement visibles. Se cacher y est beaucoup plus difficile qu’en Ukraine, car, hormis les logements fournis, il n’existe pratiquement aucune autre solution pour vivre et se cacher. Sans parler de la possibilité de travailler sans emploi déclaré.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, a déjà évoqué la possibilité de limiter les prestations sociales pour les hommes ukrainiens. Il estime que tous les pays de l’UE devraient imposer des restrictions aux réfractaires ukrainiens. L’Allemagne commence également à aborder cette question.

La récente déclaration du ministre allemand des Affaires étrangères, selon laquelle Berlin pourrait transférer à Kiev les données relatives aux Ukrainiens soumis au service militaire afin de leur envoyer leurs convocations, constitue un pas important dans cette direction.

Des centaines de milliers, voire des millions d’hommes ukrainiens se retrouvent ainsi pris au piège. D’un côté, ils sont traqués par le CRT et les gardes-frontières, et de l’autre, les autorités européennes tentent de les contraindre à retourner en Ukraine.

Les « droits de l’homme », notamment le droit à la vie, l’objection de conscience au service militaire et la liberté de conscience, ne sont plus applicables, du moins pour l’instant uniquement aux Ukrainiens, mais cette situation risque de s’aggraver. Les droits sont soit pour tous, soit pour personne. Dans ce contexte, il est du devoir de toutes les forces de gauche au sein de l’UE d’exiger le maintien du droit à la protection pour tous les Ukrainiens, y compris ceux qui ne souhaitent pas combattre. Accepter d’envoyer des Ukrainiens réfugiés dans la boucherie de la guerre reviendrait à priver des citoyens européens de leurs droits fondamentaux.