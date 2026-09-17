Puissant mouvement de grève à EDF

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140 000 salariés sont concernés ainsi que 160 000 retraités. À l’appel d’une large intersyndicale (CGT, CFDT, CFE-CGC et FO), la grève a été très largement suivie. EDF : 73 % de grévistes sur l’ensemble et 100 % à la conduite et la sécurité ; à Enedis : 71 % de grévistes ; à NaTran (transport et infrastructures du gaz) : 74,7 % de grévistes ; à GRDF : 74 % de grévistes.

Sur le terrain, voici les éléments qui nous ont été remontés par nos correspondants :

– À la centrale hydro électrique de Revin (08) : elle est à l’arrêt depuis lundi matin ;

– À Martigues (13) : 100 % de grévistes

– À la Régie de Poitiers : 100 % de grévistes au pôle technique réseau SRD ;

– Chez Storengy : tous les stockages de gaz sont sans activité faute de personnel, la majorité étant sur les piquets de grève ;

– À la centrale électrique de Montereau (77) : site « mort » ;

– À la turbine à combustion de Gennevilliers (92) : site « mort » ;

– Chez ENEDIS en Charente (16) : entre 90 et 100 % de grévistes ;

– À l’usine du Cheylas (Hydro Alpes) : 100 % de grévistes.

Plusieurs piquets de grève et manifestations ont eu lieu ce 15 septembre. À Paris, un large cortège de manifestants s’est rendu au ministère de l’Économie à Bercy et a rejoint la manifestation des personnels de la Santé. Cette participation est « historique », souligne la CFE-CGC. « Il n’y aura pas de passage en force », a assuré la ministre déléguée à l’Énergie, Maud Bregeon. Pour elle, « pas question de remettre en cause le tarif agent ». « La question, c’est le niveau de fiscalisation », a-t-elle expliqué sur France 2. Une délégation de l’intersyndicale devait être reçue par la ministre ce mardi 15 septembre.