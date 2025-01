La mystification de la retraite par points défendue par le PS

Décidément, la machine à remonter le temps est une spécialité des gouvernements Macron qui proposent invariablement, et ce quels que soient les résultats des élections diverses et variées caractérisées particulièrement par un rejet massif de la contre-réforme des retraites, le même remède pour, selon eux, « sauver les retraites ».

Or, non seulement, elles n’ont pas besoin d’être sauvées car les régimes par répartition « marchent » parfaitement bien et ont prouvé leur efficacité depuis plus de 70 ans mais elles ont simplement besoin que soit rétablie la cotisation sociale dans son entièreté, c’est-à-dire que soient supprimées les exonérations patronales qui représentent 80 milliards de pertes de financement de ces régimes pour 2024.

Mais au-delà de ce mensonge sur le prétendu déficit des régimes de retraite, il y a un autre mensonge aussi énorme véhiculé par le gouvernement mais aussi, notamment, par les socialistes, c’est celui d’une substitution de ces régimes par un régime universel par points dont la vertu, selon eux, serait essentiellement d’éliminer la question épineuse du report de l’âge légal puisqu’il n’y aurait plus d’âge légal.

« Remplacer le système actuel pour que le financement des retraites ne repose plus sur le report de l’âge légal » (Olivier (…)