Etat d’Israël : crises au sommet et manifestations massives contre Netanyahou

Le gouvernement israélien et son état-major militaire ont décidé de reprendre l’offensive contre la population de la bande de Gaza, rompant une fois de plus l’accord de cessez-le-feu passé avec le Hamas.

Le journal américain Washington Post du 24 mars indique que l'armée israélienne se prépare à une grande opération terrestre à Gaza qui pourrait durer des mois ou plus. Selon des responsables israéliens interrogés par le journal, l’offensive doit se mener avec des « tactiques nouvelles et plus agressives » qui incluraient probablement « le contrôle militaire direct de l'aide humanitaire », et le ciblage plus systématique des « dirigeants civils du Hamas », c’est-à-dire potentiellement tous les responsables administratifs encore en poste à Gaza. Le plan prévoirait également l’évacuation des femmes, des enfants et des non-combattants et leur confinement dans des quartiers en « bulles humanitaires ».

Les bombardements menés depuis 10 jours sont selon les témoins les plus violents de ceux pratiqués depuis 15 mois. Des centaines d’enfants ont été massacrés, de manière indiscriminée. Le ministre israélien de la défense, Israël Katz a donné l’ordre d’expulser les Palestiniens et prône l’annexion de la bande de Gaza.

Le cabinet de sécurité israélien a créé un nouveau bureau au sein du ministère de la (…)