Syrie : à propos de l’intervention militaire israélienne pour prétendument protéger les Druzes

La semaine dernière, des violences menées par des troupes paramilitaires se réclamant du « jihad » et liées au nouveau régime syrien ont fait plus de 100 morts dans la communauté druze du sud-ouest du pays Les Druzes constituent une population « ethnico-religieuse » qui pratique la religion druze. Ils sont présents au Liban, en Syrie et à l’intérieur de l’État israélien. Les Druzes du Golan occupé et annexé par Israël, après avoir subi une politique de purification ethnique, se considèrent toujours comme des Syriens et refusent toute collaboration avec l’occupation. Très méfiants vis-à-vis de toute instrumentalisation, ils refusent de s’exprimer (…)

