Mobilisation importante des chauffeurs de taxis

Des milliers de taxis, appelés à une grève nationale par leurs cinq fédérations syndicales nationales ont manifesté le lundi 19 mai dans de nombreuses villes de France. Et beaucoup ont reconduit le lendemain. Leurs revendications sont multiples mais ils protestent surtout contre les mesures que l’Assurance maladie veut leur imposer concernant le transport de malades.

Caen paralysée, opération escargot à Toulouse, barrages filtrants à Nantes, un millier de taxis venus de toute la France jusqu’à Pau, ville du Premier ministre, rassemblement à Paris près du ministère des Transports qui se transforme en manifestation sauvage où des barricades sont dressées suite à l’intervention des CRS…

Plus de 7500 taxis se sont mobilisés dans 65 actions sur toute la France. Plusieurs députés de la France insoumise ont affiché leur soutien au mouvement.

Dans tous les journaux, les grévistes interrogés montrent une détermination à gagner : « soit on est entendu, soit on bloque le pays! » lance un chauffeur de taxi sur une opération de blocage à Toulon. A Paris, un chauffeur venu de Strasbourg pour l’occasion explique: « C’est ici que se prennent les plus grosses décisions, il faut qu’on se montre. On restera plusieurs jours s’il le faut ».

A Paris, ils sont partis en manifestation en direction du ministère des Transports (qui refusait toujours de les recevoir à l’heure où nous bouclions ce journal). Le 19 mai en soirée, les manifestants ont été violemment chargés par les forces de police de la Brav.

La revendication principale qui les anime, c’est l’abandon des mesures sur le transport des malades. Outre des conditions tarifaires désavantageuses et un flicage par GPS, la Sécurité sociale veut mettre en place des plateformes de transports dans les hôpitaux pour inciter à la prise en charge de plusieurs patients pour un même transport, au mépris de la sécurité et du confort des malades.

Il s’agit de mesures préconisées dans la loi de financement de la Sécurité sociale, adoptée à l’Assemblée nationale en février grâce aux voix des députés du Parti socialiste qui ont refusé de censurer le gouvernement Bayrou.

« Notre cortège va devant chez Bayrou »

Il y a un an déjà, Bruno Le Maire, alors ministre de l’Economie, s’offusquait de l’augmentation de leur coût pour l’Assurance maladie et stigmatisait les taxis et les patients. Mais les véritables responsables sont Macron (et ses prédécesseurs) et sa politique de destruction des hôpitaux: développement de l’ambulatoire avec parfois des allers-retours tous les jours, fermeture des hôpitaux de proximité, ce qui allonge les trajets vers l’établissement de soins. Par exemple des malades sont désormais contraints, pour une chimiothérapie, de faire des centaines de kilomètres chaque semaine.

Le mouvement devrait se poursuivre dans la semaine. Interviewée sur RMC mardi 19 mai à 19 heures, Maëlys, chauffeure de taxi laisse éclater sa colère: « Là je suis dans le groupe d’une cinquantaine de taxis qui partent direction Bordères, le village où vit M. Bayrou. On vient juste lui montrer qu’on est là et qu’on souhaiterait discuter avec lui. On n’est pas entendus. A Paris, nos organisations syndicales font tout pour être reçues. On ne lâchera rien, on est déterminés, on a besoin de sauver notre métier. On est juste des gens qui voulons vivre de notre travail. » Il y a comme un air de gilet jaune…