Macron, le capital, les colonies et la crise du régime

Le 15 mai dernier, Macron a élevé au rang de grand officier de la Légion d’honneur Bernard Hayot. Hayot est un béké, c’est-à-dire un descendant des propriétaires d’esclaves de Martinique. Cette caste de grands propriétaires – qui a fondé sa fortune initiale sur l’exploitation du sucre à travers l’esclavage – a été indemnisée en 1849 par l’Etat français l’année suivant l’abolition de l’esclavage en 1848. Les « pauvres négriers » ont ainsi reçu des sommes colossales. Après la traite et l’esclavage – vive la colonisation ! -, on est ensuite passé au travail forcé. Comme tous leurs ancêtres, les békés ont ainsi continué à être les véritables maîtres économiques et politiques des Antilles et du reste. Pour être (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez : vous abonner, ou

acheter un accès au contenu protégé pendant 7 jours pour 1,50€. Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :