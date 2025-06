Enfants en situation de handicap : leurs conditions de scolarisation sont inacceptables

Mardi 20 mai, à l’initiative du député FI Jérôme Legavre, mais organisée conjointement avec plusieurs parents d’élèves dont une responsable FCPE et une responsable d’une association de parents d’enfants handicapés, s’est tenue à Clichy-sous-Bois (93) une réunion consacrée

aux conditions inacceptables de scolarisation et de prise en charge faites aux enfants en situation de handicap.

Ainsi, se sont rassemblées 70 personnes, parmi lesquelles des parents, des AESH, des enseignants et leurs syndicats (Snudi FO – FSU – CGT), deux infirmières scolaires syndicalistes, l’une à FO l’autre à la FSU, des psychomotricien.ne.s, ergothérapeutes, ou éducateurs, une assistante sociale, des personnels communaux dont un responsable CGT, des avocats membres du SAF, un conseiller départemental FI, un élu d’opposition de la mairie de Clichy-sous-Bois, et des militants de la France insoumise.

La discussion a démontré que nombreux sont ceux qui cherchent les moyens d’agir pour que cesse la situation inadmissible qui est actuellement faite à ces enfants, à leurs familles et aux personnels… Et différentes propositions se sont dégagées de la discussion, à commencer par le besoin de se regrouper pour agir, ouvrant la voie au fait de se constituer en collectif. Avec pour objectif : aider au rassemblement le plus large contre ce gouvernement, pour aider à ce que les revendications dont ont tellement besoin les enfants, leurs familles et les personnels l’emportent.

Entendu dans la discussion

Une responsable de la FCPE 93

« Le format de cette réunion aujourd’hui est pour nous fondamental et d’ailleurs pas suffisamment utilisé à mon sens sur cette question. (…) Ce que nous constatons, au fil de nos discussions avec les parents et la communauté éducative, c’est que la pénurie de moyens devient massive, et elle frappe en premier lieu les enfants en situation de handicap.

Malgré une forte mobilisation pour un plan d’urgence pour la Seine-Saint-Denis en 2024 où les syndicats avaient pu (…)