Pour faire la guerre, ils mentent

Des « experts », des « opposants » : tous pour les bombardements Sur tous les plateaux des chaînes d’info défilent en continu, les mêmes « experts », les mêmes « opposants » qui sont censés accréditer les thèses impérialistes. Plusieurs d’entre eux expliquent d’ailleurs que 80 % de la population iranienne est contre les ayatollahs. Ce chiffre est évidemment une pure invention. Car qui peut prétendre savoir ce que pensent 90 millions d’Iraniens ! Et majorité de ces « opposants » au régime – pas tous – déclarent soutenir l’intervention israélo-américaine qui doit chasser le régime des ayatollahs. Ces gens-là qui prétendent représenter l’opposition en Iran, se félicitent ainsi des bombes qui tuent les civils en Iran. Pour l’instant, ce que l’on sait avec certitude c’est que la grande masse de la population iranienne est sous les bombes, sans alarmes qui préviennent des bombardements et sans abris. Et qu’elle cherche à survivre. On peut imaginer aisément ce qu’auraient fait ces « opposants » en 1940, certainement pas la résistance !