« Il faut des forces contre leurs guerres, contre nos gouvernements bellicistes »

Je vous remercie de votre invitation. Merci DSA. En France, le Rassemblement national, qui est un parti nationaliste ouvertement raciste, est actuellement le plus grand groupe de l’Assemblée nationale. Sa candidate, Marine Le Pen, s’est présentée deux fois au second tour de l’élection présidentielle en 2017 et en 2022. En résumé, c’est un parti qui pèse beaucoup sur la politique française.

Mais je dois dire que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont une énorme responsabilité dans cette situation. Encore plus grand quand on parle de l’actuel président français, Emmanuel Macron.

Le gouvernement français actuel, sa politique alimente directement l’extrême droite, le parti Rassemblement national. Bien sûr, cette situation n’est pas une particularité française. Macron n’est rien d’autre qu’un serviteur du capital financier.

Tout d’abord, la réforme du système de retraite a été écrite par Blackrock, le grand fonds de pension américain. Le résultat peut être facilement résumé. Il y a aujourd’hui plus de 10 millions de pauvres en France, soit plus de 16 % de la population du pays. Dans le même temps, Macron est l’incarnation de l’asservissement à la politique américaine. Celle de Biden et maintenant de Trump. Il vend des armes à Israël.

Il en va de même, en fait, de soutenir le génocide à Gaza. Quand Trump et l’Otan ordonnent d’augmenter les budgets militaires dans tous les pays européens, Macron dit : « D’accord, nous le faisons. »

Ces politiques sont de plus en plus rejetées par la population française. En conséquence, le gouvernement est de plus en plus minoritaire et s’affaiblit de plus en plus. Il a donc besoin du soutien de l’extrême droite. Et c’est ainsi qu’il devient de plus en plus autoritaire et répressif.

Et il s’agit des divisions racistes en particulier contre les peuples qui ont été colonisés par l’impérialisme français. Disons-le une fois de plus, cette politique nous conduit à un cataclysme. Nous devons être clairs.

Nous ne pouvons pas lutter efficacement, et nous ne pouvons pas gagner contre eux sans mobiliser les plus grandes couches de la population : les travailleurs, la classe ouvrière, les jeunes, les gens qui vivent dans les quartiers populaires sur une orientation de rupture avec le système capitaliste et de ses gouvernements.

Oui, nous devons rompre avec ce système qui mène à la barbarie et à la destruction, pour rompre avec le système qui conduit au génocide du peuple palestinien, qui diffuse et provoque des guerres dans le monde entier. Nous ne pouvons pas vaincre la montée des réactions en faisant ce que les dirigeants de la gauche française ont toujours fait lorsqu’ils étaient au pouvoir, en particulier le Parti socialiste, qui est un parti social-démocrate.

Je veux dire, ils ont suivi le système. Ils ont expliqué que nous ne pouvions pas faire autrement. Malheureusement, c’est aussi ce que font les dirigeants des grandes organisations syndicales trop souvent dans mon pays. Cette politique d’adaptation au système, de concessions et de capitulation conduit toujours à la démoralisation et à la défaite. Nous le voyons partout.

Alors, de quoi avons-nous besoin ? Nous devons dire : « De l’argent, pas pour la guerre. L’argent pour les hôpitaux. L’argent pour les écoles, l’argent pour les universités, l’argent pour la protection sociale. »

Et contre les divisions racistes que le gouvernement essaie d’imposer, nous devons leur opposer l’égalité : l’égalité des droits, l’unité de la population, de la classe ouvrière et avec tous. Au Parlement français, il y a 71 députés de la France insoumise et je vous adresse le salut de mon groupe, la France insoumise. Le système et ses partis, même les partis traditionnels de gauche, ne nous aiment pas. En fait, ils nous haïssent.

Ils nous insultent. Et parfois, ils nous menacent. Mais nous continuons à nous battre, à manifester contre le génocide. Nous continuons à exiger : l’arrêt des ventes d’armes à Israël, rompre les accords commerciaux avec Israël. Soutien total aux dockers qui refusent de charger des armes à destination d’Israël.

Et nous continuons à nous battre contre le gouvernement et l’extrême droite. Aujourd’hui en France, il y a un énorme rejet de la population, de la classe ouvrière. Ce rejet se développe, et c’est dans ce contexte que LFI, la France insoumise grandit. Donc oui, nous pouvons être confiants et je suis sûr que nous y parviendrons.

Pour conclure, notre plus grand défi aujourd’hui et le plus dangereux, je pense, est que nos gouvernements préparent la guerre. Ils en ont besoin. Il faut des forces contre leurs guerres, contre nos gouvernements bellicistes.

Un révolutionnaire allemand, Karl Liebknecht a dit en 1914 : « L’ennemi est dans notre propre pays. » Pour y parvenir, nous nous sommes engagés avec de nombreux militants et dirigeants politiques du monde entier à préparer un meeting contre la guerre, contre le génocide, le premier à Paris le 5 octobre et un autre un peu plus tard à Londres. Comment les militants de DSA peuvent-ils nous aider ? Si vous gagnez, ce serait une aide incroyable pour nous.

Et je vous invite, si vous le pouvez, à venir à notre rencontre à Paris contre la guerre et contre le génocide. Merci pour tout.