Brésil : « L’immigration est indissociable des autres luttes des travailleurs »

Le 26 août, en préparation de la conférence continentale du Mexique sur le même thème, s’est tenue une réunion publique « Migrer est un droit, pas un délit » à la Chambre des conseillers municipaux de São Paulo, organisée à l’initiative de la conseillère municipale Luna Zarattini (PT), qui a ouvert la séance en soulignant que : « Le durcissement de la politique migratoire du président Trump est étroitement lié à une politique d’extrême droite à l’échelle mondiale, qui fait des migrants des ennemis. Aux États-Unis, ils sont persécutés et emprisonnés dans la rue, sans audience judiciaire, dans une extrême violence. »

La séance, coprésidée par Barbara et Jaime, a aussi accueilli des participations (…)