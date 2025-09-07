Brésil : « L’immigration est indissociable des autres luttes des travailleurs »

Lu sur le site de Dialogue et action pétiste : « La conférence continentale ne va pas stopper les expulsions, mais elle sera un point d’appui pour un mouvement plus large, au-delà de nous. »

La conférence continentale pour le droit à migrer, pour la souveraineté des nations des Amériques et des Caraïbes aura lieu le 27 septembre, et réunira des délégués du Mexique, du Brésil, du Chili, de Colombie, d’Équateur, des États-Unis, de Guadeloupe, d’Haïti, de Nicaragua, du Panama, du Pérou, du Venezuela... ( Conferencia Continental en Defensa de los Migrantes)
Par Barbara Corrales DAP-Capitale, et Jaime Torrez DAP-ABC
Publié le 7 septembre 2025
Le 26 août, en préparation de la conférence continentale du Mexique sur le même thème, s’est tenue une réunion publique « Migrer est un droit, pas un délit » à la Chambre des conseillers municipaux de São Paulo, organisée à l’initiative de la conseillère municipale Luna Zarattini (PT), qui a ouvert la séance en soulignant que : « Le durcissement de la politique migratoire du président Trump est étroitement lié à une politique d’extrême droite à l’échelle mondiale, qui fait des migrants des ennemis. Aux États-Unis, ils sont persécutés et emprisonnés dans la rue, sans audience judiciaire, dans une extrême violence. »

La séance, coprésidée par Barbara et Jaime, a aussi accueilli des participations (…)

