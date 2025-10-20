« Pour ces gens-là la guerre est une bénédiction » Intervention d’Andrei Lebediev, militant ukrainien (extraits) « Il ne fait aucun doute que la responsabilité principale de cette catastrophe revient à Vladimir Poutine, qui cherche à occuper mon pays. Tout le monde le sait, mais je voudrais mentionner deux autres responsables de cette catastrophe, que l’on oublie généralement. Tout d’abord, il s’agit des classes dirigeantes des pays occidentaux. Elles considéraient l’Ukraine comme une monnaie d’échange dans leur jeu géopolitique. Elles soutenaient des gouvernements néolibéraux corrompus qui utilisaient le nationalisme et attisaient les contradictions entre les Ukrainiens à propos de la langue et de la culture. Ils ont activement soutenu le coup d’État de droite à Maïdan en 2014, qui a mis le pays au bord de la guerre civile. Ils parlaient de liberté et de prospérité, mais utilisaient cyniquement l’Ukraine comme une colonie, comme une source de ressources et de main- d’œuvre bon marché. Encore aujourd’hui, Donald Trump a profité de la situation dramatique de mon pays pour lui imposer un accord colonial tout à fait humiliant, en vertu duquel la majeure partie des richesses nationales, des ressources sont devenues la propriété du capital américain. Pour les gouvernements européens actuels, l’Ukraine est un instrument dans la lutte de domination géopolitique avec la Russie. La mort des citoyens ukrainiens ne les intéresse pas. Ensuite, une partie de la responsabilité incombe à l’administration de Volodymyr Zelenski et à la classe dirigeante ukrainienne. Pour la plupart des Ukrainiens, chaque jour de guerre, ce sont de nouveaux morts et de nouvelles souffrances, mais toutes ces années, une grande partie des entreprises ont tiré d’énormes profits des commandes militaires. Pour ces gens-là, la guerre est une bénédiction. Et ils ne veulent pas qu’elle se termine. Ils disposent d’une arme puissante : l’idéologie nationaliste. Il ne s’agit pas seulement de l’extrême droite, qui a une influence considérable dans le pays et dans l’armée. Mais aussi, par exemple, sur les objectifs de la guerre. »