La CFDT en couverture du budget de guerre de Macron-Lecornu-PS

Dans son communiqué de presse du 14 octobre, la CFDT affirme que « la suspension de la réforme est une vraie victoire des travailleuses et des travailleurs », et que pour la suite : « tout dépendra des élections de 2027 », puisque « la porte est désormais ouverte et rend possible, pour les élections 2027, le débat sur l’avenir des retraites. »

« La suspension, une étape… »

On peut lire sur son site que, pour la CFDT, un objectif de la suspension est en effet « de rendre possible un nouveau débat sur les retraites en 2027 », où « selon les programmes électoraux des uns et des autres, les électeurs pourront décider de l’avenir de la réforme. La suspension, c’est donc une première étape avant celle de 2027. » Ni lutte de classe ni perspective d’abrogation donc.

La CFDT parle de la suspension au présent, bien qu’elle précise avec confiance : « Pour qu’une suspension voie le jour, il est déterminant que le Premier ministre en fasse la proposition (…). Mais le Premier ministre ne peut pas décider tout seul. Maintenant, il faut une loi et (…)