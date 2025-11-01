« Non à l’alliance indécente entre France Travail et l’armée »

Le 23 octobre, un rassemblement a eu lieu devant la mairie du 15 e arrondissement de Paris, en protestation contre un forum de l’armée de terre organisé par France Travail. Appelée par le Mouvement des mères isolées, le Syndicat national des artistes plasticiens (Snap) CGT et la CGT Chômeurs rebelles, la mobilisation a aussi compté la présence du secrétaire de l’union locale CGT du 15e et de la FSU Emploi. Les manifestants ont dénoncé « l’alliance indécente entre France Travail et l’armée ».

« Nous voyons chaque jour comment l’État transforme la pauvreté en faute… maintenant donc en recrutement pour l’armée », rappelle Julie, du Mouvement des mères isolées. Elle souligne que France Travail organise des forums avec l’armée alors que les allocataires du RSA doivent effectuer « quinze heures d’activité obligatoire » et que « celles et ceux qui n’ont pas pu suivre, les contrôles, les convocations » subissent « des radiations automatiques ». « Pour échapper à la misère… la seule porte de sortie serait le tri, la discipline et la guerre. Nous sommes ici pour dire non. Non à cette alliance indécente entre France Travail et l’armée de terre.

Non à ces appels indécents de rentrer dans les rangs de l’armée, non à ce projet qui prétend offrir une solution aux chômeurs quand il ne fait que préparer la chair à canon de demain. (…) Nous disons que nos enfants ne seront pas sacrifiés pour la guerre entre bourgeois.

Les guerres détruisent des vies, brisent des familles, sèment la misère. (…) Nos vies valent mieux que leurs guerres. »

Alexis, de la CGT privé d’emploi et précaires, ajoute : « C’est ignoble de voir France Travail qui s’associe avec l’armée de terre et Frontex pour promouvoir l’armée et la guerre aux migrants. Aujourd’hui, on baisse tout. On enlève de l’argent à tout le monde, sauf à l’armée et à la police. Avec cinq réformes d’affilée sur l’assurance chômage, c’est une honte pure et dure. On assassine des travailleurs qui n’ont plus d’emploi en les privant de tout et on les met à la rue. C’est ce gouvernement Macron : tout pour la guerre et rien pour les travailleurs et les travailleuses. »

De nombreux jeunes inscrits à France Travail reçoivent de plus en plus d’offres d’emploi dans l’armée et/ou la gendarmerie (voir encadré), avec parfois une proposition de logement et des salaires attractifs pour des jeunes sans emploi, après leur formation, leurs études ou en reconversion professionnelle. Cela se fait sans que le personnel de France Travail en soit informé : « qui sont probablement organisées par la direction générale et donc une commande du gouvernement. », informe une syndicaliste de la FSU emploi, « on leur propose entre 17 et 2 400 euros et un logement ». C’est, selon elle, une véritable préparation à la militarisation d’une jeunesse de plus en plus précarisée, contrainte de s’enrôler et exposée à la mort comme unique issue de travail. « La plupart des artistes aujourd’hui se retrouvent menacés ou dépendants du RSA pour travailler, et on leur propose d’aller tuer à la place. » commente Marius du Snap CGT, qui poursuit : « On est ici pour gueuler et dire que la vraie guerre, c’est à eux, aux milliardaires, aux gouvernements, qu’il faut la mener. »

Le responsable de l’union locale CGT du 15ᵉ a rappelé qu’il est « urgent et nécessaire de renforcer la bataille pour la paix, contre la guerre sociale que mène le pouvoir capitaliste et la guerre tout court vers laquelle il nous conduit. »

Il a insisté sur le fait que ce sont surtout les jeunes des quartiers populaires, sans emplois, qui seraient envoyés « crever » pour défendre les intérêts des grands groupes : « Tous ensemble, déclarons la guerre à la guerre. »

À la fin du rassemblement, les manifestants, d’abord rassemblés sur une place proche de la mairie, ont décidé de se diriger vers le parvis de la mairie pour poursuivre leur action.