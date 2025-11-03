Les frappes de Trump au large du Venezuela et de la Colombie visent à intimider le Brésil et l’Amérique latine

Trump a lancé une série d’assassinats dans les eaux internationales sous prétexte de lutter contre le trafic international de drogue. D’abord dans l’Atlantique, près des côtes vénézuéliennes, puis dans les Caraïbes et le Pacifique, près de la Colombie, ces exécutions extrajudiciaires ont déjà tué trente-sept personnes depuis août. Des images diffusées par le gouvernement américain montrent le bombardement sommaire de bateaux qui auraient été utilisés par des trafiquants.

C’est une escalade, cela ne fait aucun doute. Le journal The Washington Post a rapporté que des hélicoptères du bataillon des opérations spéciales connu sous le nom de « Night Stalkers » ont été aperçus à 145 kilomètres de la côte vénézuélienne. Ces appareils font partie du 160 e régiment des Opérations spéciales de l’armée américaine, qui s’est fait (…)