Le gouvernement Macron-Lecornu étrangle les hôpitaux

Les médias locaux, puis nationaux s’inquiètent ces derniers jours, à juste titre, des décisions prises au CHU de Toulouse comme au CHU de Caen concernant le fonctionnement des services d’urgences.

Il s’agit bien de la destruction méticuleusement organisée de l’accès aux soins, résultat des coupes contenues dans les précédents budgets. Et que le prochain budget prévoit de poursuivre.

À Toulouse...

La direction du CHU de Toulouse, un des plus gros CHU de France, annonce qu’à partir du 3 novembre, aux urgences adultes « seuls les patients nécessitant une hospitalisation ou des soins lourds seront acceptés ».

Comment savoir si une douleur au thorax ou à l’abdomen, un mal au crâne persistant, seraient bénignes ou gravissimes sans accueillir le patient, l’examiner lui faire les examens exploratoires ? Impossible. Et pourtant ordre est donné de (…)