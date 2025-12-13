La commission d’enquête contre LFI fait pschitt

Le titre même de la commission d’enquête parlementaire « sur les liens existants (?) entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant (?) l’action terroriste ou propageant l’idéologie (?) islamiste » mériterait un commentaire ! Si la tenue de cette commission ne s’insérait pas dans un contexte de diabolisation de la France insoumise, de répression des voix qui osent s’opposer à l’ordre établi, on serait tentés de rire de la comédie dont elle a offert le spectacle.

Acte I : Laurent Wauquiez, obtient en juin dernier de la commission des Lois, par 27 voix contre 25, la mise en place de cette commission d’enquête. Candidat malheureux à la présidence de son parti, qui lui a préféré Bruno Retailleau, célèbre auteur du slogan : « À bas le voile ! » il ne veut pas être en reste dans le concours anti-LFI, qui est le suspect principal. Toutefois, Marine Tondelier pour les Verts sera elle aussi entendue…

Acte II : mais mauvaise surprise ! Dans un premier temps, le seul candidat (…)