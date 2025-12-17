Portugal : 3 millions de grévistes contre la réforme du Code du travail

Le 8 novembre lors d’une manifestation de plus de 100 000 personnes à Lisbonne CGTP et UGT appelaient à la grève générale contre la réforme du Code du travail. Le 11 décembre c’est 3 millions de travailleurs qui déclenchaient « une des plus grandes grèves générales jamais vues ».

Le 11 décembre, 3 millions de grévistes ont paralysé le Portugal contre la réforme du Code du travail (ledit pacote laboral). Ici, des manifestants à Lisbonne. (AFP)
Par Notre correspondant Henrique Gomes da Costa
Publié le 17 décembre 2025
Depuis l’annonce de la grève générale faite lors de la grande manifestation du 8 novembre dernier ― au cours de laquelle plus de 100 000 manifestants à Lisbonne s’étaient fait bien entendre : « On ne veut pas de négociation, le pacote doit tomber ! » ―on n’a plus entendu parler les médias que de « burqas » et de la menace que représenteraient les immigrants.

Mais le pacote laboral (réforme du Code du travail) est néanmoins devenu incontournable : c’est un arsenal législatif de destruction sans précédent pour en finir avec les droits et conquêtes ouvrières issues de la Révolution portugaise du 25 avril 1974.

Le 11 décembre, plus de 3 millions de travailleurs du secteur public et privé, déclenchaient, à l’appel conjoint des deux centrales syndicales (CGTP et UGT), ce qui est considéré comme « une des plus grandes grèves générales jamais vues, sinon la plus grande ! » aux dires de Tiago Oliveira, secrétaire général de la CGTP, tout en tirant le bilan de cette journée lors d’une conférence de presse : « Cette (…)

