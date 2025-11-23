Portugal : CGTP et UGT appellent à une grève générale le 11 décembre

Après avoir soigneusement caché, pendant la campagne électorale (en avril dernier), ses intentions de démolir les droits et conquêtes élémentaires des travailleurs – arrachées par la Révolution d’avril 1974 – le gouvernement de droite de Montenegro a annoncé, en période de vacances (en plein été), un avant-projet de loi qui modifie plus de cent articles du Code du travail, notamment :

– augmenter la durée des contrats à terme jusqu’à 5 ans ;

– augmenter le temps de travail hebdomadaire, jusqu’à 50 heures (banque d’heures), rémunérées au taux simple ;

– accorder aux entreprises le droit d’appliquer le régime de contrat de travail (convention (…)