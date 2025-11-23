Portugal : CGTP et UGT appellent à une grève générale le 11 décembre

Le 8 novembre, les 100 000 travailleurs, qui ont manifesté à Lisbonne, ont exprimé le sentiment de la majorité des classes travailleuses de tout le pays en scandant : « Grève générale, pour en finir avec le “pacote laboral” ».

Le 8 novembre, 100 000 travailleurs manifestent à Lisbonne, à l’appel de la CGTP (photo DR).
Par Henrique Gomes de Costa
Publié le 23 novembre 2025
Après avoir soigneusement caché, pendant la campagne électorale (en avril dernier), ses intentions de démolir les droits et conquêtes élémentaires des travailleurs – arrachées par la Révolution d’avril 1974 – le gouvernement de droite de Montenegro a annoncé, en période de vacances (en plein été), un avant-projet de loi qui modifie plus de cent articles du Code du travail, notamment :

– augmenter la durée des contrats à terme jusqu’à 5 ans ;

– augmenter le temps de travail hebdomadaire, jusqu’à 50 heures (banque d’heures), rémunérées au taux simple ;

– accorder aux entreprises le droit d’appliquer le régime de contrat de travail (convention (…)

