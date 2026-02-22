Histoire : l’incendie du Reichstag

Hitler est nommé chancelier (en gros, l’équivalent de Premier ministre) d’Allemagne au 30 janvier 1933 ; il est le chef incontesté du parti nazi, anticommuniste et raciste, antisémite, financé par le grand capital et utilisant des bandes armées contre les organisations ouvrières. Depuis plusieurs années, notamment en raison de la crise économique mondiale entamée en 1929, générant un chômage massif, l’Allemagne traverse une profonde crise politique.

Les chanceliers se succèdent sans pouvoir régler ni l’une ni l’autre des deux crises. D’autant que le mouvement ouvrier, bien que divisé, est puissant et que le souvenir des actions révolutionnaires de 1918 est intact, même si la social-démocratie s’est distinguée en écrasant la Commune de Berlin et en assassinant ses dirigeants, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.

Mais quand Hitler accède au pouvoir, sa situation personnelle est tout sauf assurée. Il n’est chancelier qu’au prix de lourdes négociations avec les autres partis, notamment le Zentrum (parti catholique) de Fritz von Papen qui a mégoté son soutien en échange de substantiels avantages, notamment un futur concordat avec le Vatican.

De plus, Hitler est étroitement surveillé par le président Paul von Hindenburg, vieux maréchal de la Première Guerre mondiale, réactionnaire avéré qui méprise l’ancien caporal et aventurier qu’est Adolf Hitler flanqué de ses nervis. D’ailleurs, le parti nazi n’obtient que deux postes de ministre.

Quitte ou double pour Hitler

Plus grave pour lui, les dernières élections législatives de novembre 1932 ont vu, pour la première fois, un réel recul des nazis et un certain nombre de prises de position en faveur du front unique entre socialistes et communistes (principaux partis ouvriers de l’époque) se font (…)