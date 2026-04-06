8,5 milliards en plus pour la guerre

D’un claquement de doigts, au détour d’un débat sans vote à l’Assemblée, le 25 mars, sur la guerre au Moyen-Orient déclenchée par Trump et Netanyahou contre l’Iran et le Liban, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce 8,5 milliards d’euros en plus pour la guerre. « C’est colossal », admet Lecornu.

Il précise que plus de 5 000 militaires, au sol, sur des navires de guerre, dans les airs, sont actuellement déployés dans le Moyen-Orient. « La France n’est pas partie au conflit », prétend-il. Tu parles… Il dit lui-même : « Dès le début de la crise, des capacités aériennes et des moyens de défense sol-air ont été envoyés en renfort ; ils ont contribué à la protection de l’espace aérien des émirats. Enfin, la Marine nationale engage un volume important de bâtiments articulés autour du groupe aéronaval du Charles-de-Gaulle, des frégates et des porte-hélicoptères amphibies. »

Tout ce déploiement, qui coûte des sommes folles chaque jour, pour protéger les émirats, des monarchies pétrolières et réactionnaires !

Entre 2017 et 2027, le budget pour l’armée a doublé

Lecornu précise que ce mois d’avril, une mise à jour de la loi de programmation militaire (LPM) va être à l’ordre du jour de l’Assemblée pour enregistrer cette nouvelle augmentation du budget de guerre, alors que les hôpitaux sont à l’os, que parents et enseignants font face ces jours-ci à l’annonce de milliers de fermetures de classes.

« Entre 2017 et 2027, le budget de nos armées a donc doublé (…). Aujourd’hui, ce choix doit être amplifié », dit le Premier ministre, félicitant au passage les députés qui ont voté, en 2023, la LPM (413 milliards d’euros pour 7 ans, de 2024 à 2030). Du PS au RN, ils se reconnaîtront… Cette LPM finance, entre autres, la construction d’un nouveau porte-avions nucléaire, pour 12 milliards d’euros (sans compter les avions et les navires qui l’accompagneront à chaque mission).

L’extrême droite jubile : « L’effort de défense progresse, et c’est heureux », lance le représentant des députés ciottistes UDR. « Nous considérons que la réponse française – déploiement du groupe aéronaval et augmentation des moyens aériens et maritimes dans la zone – est à la hauteur », se félicite pour sa part Marine Le Pen.