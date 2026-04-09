La fermeture d’une classe à Berville-sur-Seine ne passe pas, mais alors pas du tout

Le maire a réuni la population. Les mesures d’organisation ont été prises avec, une équipe pour les actions sur le terrain, une équipe réseaux sociaux, une équipe pour inonder de mail les élus.

Première décision école morte : pas un enfant à l’école depuis le 31 mars, tous les parents jouent le jeu.

Ensuite des parents et des élèves sont montés dans la benne d’un tracteur et ont fait le tour des 2 villages concernés pour mobiliser la population.

Vendredi 3 avril, les parents avec les tracteurs des agriculteurs ont bloqué le bac qui traverse la Seine vers Duclair. Les automobilistes retardés ont manifesté leur soutien.

Mardi 7 avril une équipe tracte sur un rond-point avec un mégaphone. Une maman explique : « On touche à une cause qu’il faut défendre, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour le corps enseignant, les ATSEM… Et derrière tout ça, on a aussi des enfants qui ont des reconnaissances de handicaps, on a des enfants qui ont des troubles. Et pour tous ces enfants-là, il faut que quelqu’un puisse faire du bruit. »

Il y a l’appui des syndicats FO et CGT.

Ce 9 avril, les parents ont prévu d’aller manifester à la préfecture à Rouen devant le CDEN.