Palestine : le combat pour un seul État démocratique

La Grande Révolte palestinienne de 1936-1939 Le combat des Palestiniens pour leur indépendance, contre l’occupation britannique et le sionisme, culmine avec la Grande Révolte palestinienne de 1936-1939. Au milieu des années 1930, la situation socio-économique de la paysannerie et de la classe ouvrière arabes est devenue désespérée : la « conquête de la terre », la « conquête du travail » et le « travail hébreu », politiques racistes de l’Agence juive soutenue par l’autorité coloniale, chasse les paysans de leurs terres et les travailleurs des entreprises, les bidonvilles se développent à la périphérie des grandes villes. Les conditions de l’explosion sont réunies au printemps 1936. La Grande Révolte débute par une grève générale qui durera six mois. La ville de Jaffa se soulève et, le 21 avril 1936, les grévistes lancent un appel à une grève générale en Palestine. Dès le lendemain, la quasi-totalité des villes et des villages constituent leur comité de grève. Le 25 avril 1936, dans l’espoir de réussir à contrôler le mouvement, les partis nationalistes dirigés par les grands propriétaires fonciers féodaux, la bourgeoise commerçante et les autorités religieuses fondent le Haut Comité arabe, présidé par le mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, la plus haute autorité religieuse du pays et le représentant d’une des plus puissantes familles de Palestine. Le 7 mai, un congrès national des comités de grève réunit 150 délégués représentant 22 villes et leurs régions. Il confie la direction du mouvement au Haut Comité arabe et rédige ses revendications : arrêt de l’immigration, interdiction de la vente des terres au Fonds national juif, octroi de l’indépendance. Une première mesure pratique est votée, la grève des impôts. La grève va s’étendre rapidement et bloquer le pays : les transports, les ports, l’enseignement, les cours de justice, les municipalités, etc. jusqu’aux 1 200 employés arabes des autorités coloniales. Localement, dans les comités de grève des ateliers ferroviaires de Haïfa, de la cimenterie de Nesher, des docks de Jaffa et Haïfa les revendications se radicalisent avec des tentatives de contrôle ouvrier ; les affrontements des paysans avec les grands propriétaires fonciers se multiplient. Parallèlement à la grève, un mouvement de guérilla apparaît en mai 1936, qui va se généraliser à l’automne 1937. Des paysans rejoignent les maquis qui s’organisent dans les montagnes. Des groupes de nationalistes arabes de Syrie et de Transjordanie les rejoignent. La réaction britannique est brutale. La loi martiale est proclamée, des troupes arrivent en renfort des colonies voisines. La répression se déchaîne sur toute la Palestine, des quartiers entiers sont rasés comme à Jaffa avec la destruction de la vieille ville, qui jette à la rue 6 000 personnes. L’armée coloniale britannique est renforcée par des supplétifs, les milices sionistes, au premier rang desquelles, la Haganah.