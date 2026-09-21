Cisjordanie : des sanctions symboliques

Les exactions quotidiennes, violentes mais médiatisées des colons et de l’armée israélienne d’occupation en Cisjordanie sont largement connues.

Cette médiatisation, qui provoque dans le monde entier une vague d’indignation et de rejet sans précédent de l’État d’Israël, à commencer par le refus du génocide dans la bande de Gaza, pousse les principaux opposants à Netanyahou, comme les États complices du génocide, à prendre position. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a annoncé une interdiction commerciale visant les colonies israéliennes « illégales » selon les dispositions du droit international.

À sa suite, onze autres pays occidentaux annoncent des mesures similaires : Canada, Danemark, Finlande, France, Islande, Irlande, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède. Notons ici que le génocide qui se poursuit dans la bande de Gaza, ne fait l’objet d’aucune menace de sanction à l’encontre de l’État israélien.

Un article signé Jonathan Cook, publié sur le site « middleeasteye. net » dénonce ces sanctions comme largement symboliques. L’auteur démontre, chiffres à l’appui, qu’elles épargnent l’État israélien lui-même, que le commerce d’armes continue, et que Londres évite tout geste comparable au boycott de l’apartheid sud-africain. L’État génocidaire israélien a riposté en fermant le consulat britannique installé à Jérusalem-Est, territoire palestinien officiellement occupé selon les critères de l’ONU.

Le commerce entre la Grande-Bretagne et les colonies de Cisjordanie ne représente qu’une fraction infime des 6 milliards de livres (8 milliards de dollars) d’échanges commerciaux avec Israël. Londres continue de vendre des armes à Israël (composants de F-35, drones) et de transiter des armes américaines et allemandes via une base de la RAF à Chypre.

Plus de 2000 citoyens britanniques se sont engagés dans l’armée génocidaire israélienne et sont soupçonnés d’avoir participé aux exactions à Gaza, et le gouvernement, Starmer, puis à présent celui d’Andy Burnham, refuse de répondre à la moindre demande d’enquête. Selon un sondage récent : près de 50 % des Britanniques sont favorables à l’interdiction du commerce avec les colonies, contre seulement 18 % qui y sont opposés.

De tels éléments pourraient être publiés pour la France, qui poursuit ses ventes d’armes et de composants militaires et refuse d’engager à la moindre enquête à l’encontre des six mille Franco-Israéliens qui ont rejoint l’armée génocidaire israélienne à Gaza.

« Les sanctions britanniques sont une farce. Israël, c’est les colonies, et les colonies, c’est Israël »

Le 10 septembre, le journaliste israélien Gideon Levy, écrivait dans Haaretz que « les sanctions britanniques sont une farce. Israël, c’est les colonies, et les colonies, c’est Israël ». Gideon Levy rappelle que la Ligne verte (c’est-à-dire la frontière géographique établie après la guerre de 1967) a disparu et que seule subsiste la « frontière de l’apartheid ». Il montre que dans cette opération, tout le monde joue un rôle : sanctions britanniques, ralliement européen factice, riposte disproportionnée d’Israël et que rien de tout cela n’arrêtera la colonisation.

Il poursuit : « Mais la Grande-Bretagne a choisi de ne punir que les colons, ce qui crée un dangereux précédent. Ce faisant, elle affirme qu’il y a Israël et qu’il y a les colons. Il y a un pays et il y a une occupation, il y a les Israéliens et il y a les colons. Comme il est commode de faire ces distinctions, à l’instar de celle entre Benjamin Netanyahou, l’homme de guerre, et l’opposition, celle de la paix. Ainsi, peut-être personne n’accusera-t-il la Grande-Bretagne d’antisémitisme, à l’exception de Gideon Sa’ar, qui se spécialise dans le fait de reprocher cela au monde entier et de le punir en conséquence. Mais les colonies ne constituent pas une entité politique indépendante. (…) Le projet de colonisation est une entreprise qui engage l’ensemble d’Israël, tant le gouvernement que l’ensemble du système. Par conséquent, la décision de la Grande-Bretagne d’imposer des sanctions aux colons offre à la communauté internationale un moyen de se soustraire à sa responsabilité. (…) En termes d’efficacité, sanctionner les colons n’aura aucune conséquence. Les colons sont très éloignés de la culture mondiale, et les nationalistes estiment qu’Israël n’a pas besoin du monde. Aucune sanction à leur encontre n’empêchera les extrémistes de sévir sur les terres volées. (…) Moins d’un jour après leur annonce, l’administration civile a discuté mercredi de la construction de 747 logements en Cisjordanie. L’essentiel, c’est qu’à Westminster, on se réjouit. »