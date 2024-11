Grève historique au conseil départemental de la Haute-Garonne

Déjà le matin tôt, ce 26 novembre, des regroupements avaient eu lieu devant des collèges pour alerter les parents d’élèves.

Puis les personnels se sont rassemblés devant le conseil départemental où des représentants de tous les services ont pris la parole, et plus de 2000 agents sont partis en manifestation dans les rues de Toulouse contre le plan de réduction à la « Elon Musk » annoncé la semaine dernière par le président PS du conseil départemental (avant même le vote du budget et la réduction des financements de l’Etat) : 400 à 500 contractuels licenciés, des jours de RTT supprimés, des primes rabotées, le télétravail remis en cause.

Parmi les faits marquants de cette mobilisation : des banderoles et des pancartes par dizaines ; une recherche de la jonction avec les autres collectivités ; une indignation car, le jour même, 30 contractuels étaient convoqués pour leur annoncer leur licenciement ; un vote de l’AG pour le blocage de la commission permanente du conseil départemental qui doit se réunir jeudi 28 novembre ; la volonté d’éviter les journées dispersées.

Dans les mots d’ordre : « Non, non, non aux licenciements », « Grève, grève, grève générale ».