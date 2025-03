Des augmentations des budgets Défense dans chaque pays… et des contradictions

Trump décide d’accélérer le processus de conclusion d’un cessez-le-feu en Ukraine, et, dans le même mouvement, enjoint aux gouvernements européens d’augmenter drastiquement leurs budgets militaires. Les uns et les autres protestent, font mine de peser sur la situation. Mais au final, tous s’alignent pour accepter l’objectif de budgets militaires à 5 % du PIB, ce qui ne va pas sans aviver tensions et contradictions.

Belgique

Selon la communication du Parti du Travail belge, le vendredi 21 février: « Notre nouveau ministre de la Défense, Theo Francken, [ a déclaré dans la presse ]: “Hegseth [ministre de la Défense américain], dit que les Américains se retirent d’Ukraine et que nous ne pouvons plus compter sur eux… Les pays de l’Otan devront consacrer 5 % de leur PIB aux investissements dans la défense.” Il voulait déjà commander des avions de chasse F-35 supplémentaires et atteindre 2 % du PIB dès cet été au lieu de 2029 comme prévu dans l’accord gouvernemental.

Dans la même (…)