Suède : construction de la « Gauche d’avenir »

Interview de Lorena Delgado Varas, députée suédoise et membre du nouveau parti Gauche d’avenir

Pourquoi avoir fondé Gauche d’avenir en Suède aujourd’hui ?

Lorena Delgado Varas : Nous avons constaté la nécessité de créer un nouveau parti à gauche de l’échiquier politique. On peut dire que c’est parce qu’il y a eu un glissement progressif de tous les partis parlementaires vers la droite.

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun parti au Parlement qui s’oppose à l’industrie de l’armement ou à l’expansion de la militarisation en Suède, et nous considérons qu’il est absolument nécessaire qu’une voix s’élève contre cela.

Il y a aussi d’autres enjeux. Nous ne sommes pas certains que, même si le gouvernement change en septembre, une grande partie des injustices qui existent aujourd’hui en Suède disparaîtront. Nous assistons à de nombreuses modifications législatives qui affaiblissent la démocratie dans le pays.

Il y a actuellement un débat important, par exemple, sur le fait d’abaisser l’âge d’incarcération (…)