Plus que jamais rejeté, le gouvernement Macron-Barnier tente de conjurer la menace de la censure

Alors que Donald Trump poursuit les nominations aussi farfelues qu’inquiétantes aux postes clés de son futur gouvernement qui prendra effet au 20 janvier prochain , Joe Biden a annoncé, du fin fond de la forêt amazonienne, en bras de chemise et lunettes de soleil, l’autorisation délivrée par les États-Unis d’envoyer des missiles à longue portée sur la Russie, à l’occasion du millième jour de guerre en Ukraine.

Dans la foulée, l’Ukraine a approuvé le budget 2025 avec 60 % des dépenses pour la défense et la sécurité. En réponse, Vladimir Poutine a signé mardi 19 novembre un décret élargissant les possibilités de recours à l’arme nucléaire. Le même jour, les bourses européennes ont terminé dans le rouge.

Au même moment, l’institut de sondage américain Gallup indique que, pour la première fois, plus de la moitié des Ukrainiens veulent que la guerre s’arrête le plus vite possible.

En bon serviteur zélé des États-Unis, la (…)