Une semaine charnière pour les chauffeurs FSO toujours en grève

Ce 6 janvier, les députés LFI Aurélien Taché et Gabrielle Cathala et la députée PS Ayda Hadizadeh étaient présents, aux côtés des grévistes.

La grève continue sur les conditions de travail et les salaires, la direction refuse d’accéder aux revendications et jour la montre, comme nous l’explique Arnaud, un chauffeur en grève, syndiqué FO, présent sur le piquet : « Au niveau des négociations par rapport aux accords, le patron est tout de suite en position de force car s’il n’y a pas d’accord signé avant la date butoir (en mars), c’est la convention collective qui prime et qui n’est pas à notre avantage. »

Valérie Pécresse et sa politique sont responsables

Le député Aurélien Taché a fait en sorte (…)