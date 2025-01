Médaillé de son record absolu sous la Ve République – 66 % d’impopularité le jour de son entrée à Matignon, talonnant les 76 % de Macron – Bayrou a invité les syndicats à former avec les patrons un conclave sur les retraites.

Le but, on le sait, est de gagner du temps en palabres, pour sauver et la réforme honnie des 64 ans, et l’Elysée en perdition.

Le gouvernement place ses espoirs de survie dans la (…)