« Conclave » de Bayrou sur les retraites : des syndicats disent NON

FO CHU Angers (extraits), adopté le 21 janvier Retraites : Non au « conclave » « Aucun hospitalier n’accepte de se faire voler 2 ans de vie quand toujours plus de collègues sont cassés par le travail dans les services. Le Premier ministre Bayrou a mis en place un “conclave” pour enfermer les organisations syndicales dans une pseudo-concertation où le cadre fixé est celui des contraintes budgétaires et dont le seul objectif est d’aboutir à tout sauf au retrait de la réforme des retraites. Certains y voient même l’opportunité de remettre sur la table le projet de réforme universelle par points. Pour l’union départementale FO 49 comme pour le syndicat FO du CHU d’Angers, les organisations syndicales n’ont pas à prendre en charge ni à être la courroie de transmission d’une politique contraire aux intérêts des travailleurs. FO n’a rien à faire dans le “conclave” Macron/Bayrou. Un seul mot d’ordre : Abrogation » CGT INRAE (extraits) Le Bureau national de la CGT-INRAE, réuni ce 23 janvier, rejoint totalement le positionnement du collectif CGT du plateau de Saclay. Motion du collectif plateau de Saclay : « Le collectif CGT plateau de Saclay est surpris que la CGT ait pris la décision de participer à cette farce de conclave avec des gens hostiles à l’abrogation de la réforme des retraites, comme le Medef partisan de baisser la part des richesses produites attribuées aux retraites et partisan de la retraite par capitalisation et la CFDT qui porte toujours son système de retraite par points recalé en 2019. La CGT n’a rien à faire dans une réunion qui ne sert qu’à gagner du temps pour ce gouvernement et qui pourrait aboutir à affaiblir encore plus les droits des travailleurs en termes de droits à la retraite. Le collectif CGT plateau de Saclay ajoute que le préalable à quoi que ce soit est l’abrogation de la contre-réforme des retraites et exige le retour des régimes spéciaux pionniers supprimés par cette contre-réforme. » Parmi les prises de position contre le conclave de Bayrou : – Fédération des Employés et Cadres de FO : « Rejet d’un conclave sur les retraites en opposition à nos revendications. La solution est l’abrogation. »

– Le syndicat national FO Équipement Environnement : « Ni conclave ni compromis, un mandat clair pour l’abrogation totale. »

– La fédération CGT des Sociétés d’études : « La CGT doit quitter le conclave de Bayrou. Nous voulons l’abrogation de la réforme des retraites. »

– La Fédération nationale Ports et Docks CGT : « Le conclave qui s’est engagé n’est que manipulation et enfumage. »