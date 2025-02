« La politique de Keir Starmer, c’est d’éteindre toute gauche dans le Parti travailliste »

Louise Regan : À vrai dire, il m’est très difficile de commenter toutes les choses qui se sont passées précédemment dans le Parti travailliste. J’ai été membre du Parti travailliste et précédemment, j’avais beaucoup de respect notamment pour Jeremy Corbyn. Et il avait eu un très fort pourcentage des votes, mais c’est Keir Starmer qui a réussi à gagner l’élection au Parlement, avec un pourcentage plus faible.

Il y a eu beaucoup d’attaques contre Jeremy, mais aussi, après le 7 octobre, un grand nombre de personnes ont décidé de ne pas rester dans le parti si c’était pour parler contre le peuple palestinien.

Et certains se sont organisés au sein du parti, mais il y a eu des restrictions, sachant que le parti est contrôlé par le centre. Et quiconque est un socialiste et se bat pour les droits de l’homme, sent qu’il n’a plus la possibilité de changer la position du parti travailliste.

Et cela devient de plus en plus difficile de s’engager dans le Parti travailliste pour se battre pour qu’il change sa politique. On a besoin d’une autre (…)