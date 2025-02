« Négocier » pour abroger la réforme des retraites : vraiment ?

Le rapport de la Cour des comptes sur « la situation financière et les perspectives du système de retraites » a été rendu public le jeudi 20 février. La commande en avait été passée par le Premier ministre F. Bayrou pour préparer le conclave qui va réunir les confédérations syndicales avec le patronat et l’Etat à partir du 27 février.

Les organisations syndicales avaient été sommées par le Premier ministre d’accepter le rapport de la Cour des comptes comme base de leurs travaux pour cadrer la discussion. Ce que le président du Conseil d’orientation des retraites, proche de Macron, résume ainsi : « Il faut maintenant espérer que cette polémique inutile sur le calcul des recettes et du solde du financement des retraites est définitivement éteinte. Un des messages de ce rapport est qu’il y a un déficit à financer. Un autre, implicite, est que, parmi les modes de financement, une augmentation des contributions retraite employeurs ou salariés ou une désindexation partielle des retraites sont récessives et appauvrissent le pays, tandis qu’à l’inverse l’augmentation de l’âge de départ à la retraite et du taux d’emploi des seniors sont expansionnistes et enrichissent le pays… Ce rapport montre aussi qu’un retour sur les 64 ans aggraverait le déficit et appauvrirait (…)