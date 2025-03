Soutien à Rima Hassan !

Encore plus depuis quelques jours, Rima Hassan, est victime des pires attaques, calomnies, manipulations à son encontre, car les défenseurs du génocide en cours des Palestiniens ne lui pardonnent pas son engagement sans faille aux côtés de ceux qui se font massacrer par le gouvernement Netanyahou.

Plantu, dont les dessins racistes n’étonnent plus personne, l’accuse d’être « anti-française ». Une expression héritière du régime de Vichy !

Réponse de l’intéressée sur son compte X: « “Ennemie de l’intérieur” “Déchéance de la nationalité”. Menaces de mort par dizaines et une véritable cabale politique et médiatique sur fond de racisme anti-palestinien (qu’il est temps de nommer) et d’islamophobie institutionnalisée à la moindre opinion exprimée, ça pue le fascisme et le néocolonialisme européen.

On se fait une autre idée de la France que vous. Une France qui tire des leçons de sa propre histoire, une France soucieuse du droit international, une France qui ne trahit pas les siens pour faire plaisir aux criminels de guerre et sauver ses “intérêts”. Personne ne trahit autant ce pays que ceux qui le poussent chaque jour un peu plus vers l’abîme. »

Quand ce n’est pas pure calomnie, ce sont des manipulations en tronquant une partie de ses déclarations pour lui faire dire autre chose. Apolline de Malherbe excelle en la matière. Interrogeant le ministre de l’Intérieur, elle cite Rima Hassan: « Le Hamas avait une action légitime du point de vue du droit international. » Omettant le reste de la phrase: « Cependant, ce n’est pas parce que ces résolutions sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de cette lutte justifient tout. Ce droit est parfaitement encadré en droit international.

Le droit de résister à une occupation étrangère est parfaitement encadré: vous n’avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n’avez pas le droit de commettre des exactions telles qu’elles ont été commises.

Je vous rappelle que mon parti et moi avons très souvent souligné qu’il s’agissait effectivement de crimes de guerre et que la CPI a été claire en se prononçant à ce sujet. »

La vérité n’empêche pas le ministre de l’Intérieur de saisir le procureur de la République et de renchérir en soutenant le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce dernier avait saisi la Justice au motif que Rima Hassan serait « susceptible d’inciter à la violence à l’encontre d’une entreprise marseillaise et de ses salariés ». Alors que Rima Hassan dénonçait l’entreprise marseillaise Eurolinks connue pour ses ventes de composés militaires à Israël et soutenait les mobilisations contre cette entreprise.

Attaques, calomnies, manipulations, contre celle qui n’a de cesse de dénoncer le génocide en Palestine. Soutien total à Rima Hassan!