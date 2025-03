Violences sadiques et viols impunis dans les écoles catholiques : la ministre Borne réagit… en dénonçant LFI et Mediapart

Les sévices, tortures et viols d'enfants, ont été commis dans des établissements catholiques financés par l'argent public, jamais contrôlés. Cela en vertu, si l'on ose dire, de la loi De Gaulle-Debré (1960). Cette violation de la séparation de l’Église et de l’État, des lois républicaines de neutralité de l'école, fut condamnée à l'époque par une majorité absolue de citoyens électeurs - 10 613 697 pétitionnaires. Quand, après De Gaulle, Giscard fut chassé à son tour en 1981, la « gauche de gouvernement », au lieu de respecter le « serment de Vincennes » en abrogeant cette loi scélérate , décida les accords de Jack Lang (PS) avec Monseigneur Cloupet (1993). Salués comme « historiques » par le clergé, ils consacraient, avec des milliards supplémentaires, la honteuse reconnaissance par l’État de la « contribution de l'enseignement privé au service public de l'éducation ». Ainsi la Ve République, vraie droite et fausse gauche réunies, a-t-elle légalisé comme service public des « goulags pour enfants » (formule utilisée par des victimes), protégés, impunis...et financés.

Les deux institutions alliées, Eglise catholique et Ve République (Macron a été fait à Rome Chanoine de Latran, successeur des rois de France) sont désormais engagés dans un combat acharné pour interdire, par enfumages et mensonges, la connaissance des faits par l'opinion publique. Après l'Australie, les Etats-Unis, l'Irlande, l'Autriche, le Mexique, l'Allemagne et bien (…)