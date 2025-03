Le bourrage de crâne des militaristes et des va-t-en-guerre, de Macron au PS

Le peuple français et la guerre : « Je suis désolée de le dire, mais il y a des retraités qui n'ont pas les moyens de vivre. Il y a aussi des personnes qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de vivre non plus » (Aïcha, mère célibataire de quatre enfants) ; « J'aimerais bien qu'on parle plus des retraites que de l'Ukraine, ça c'est certain » (une aide-soignante à l'hôpital) ; « On ne doit pas oublier le quotidien des Français » ; « Tous les problèmes qu'on a en France sont délaissés au profit de l'Ukraine : les hôpitaux, l'Education nationale, le chômage, le pouvoir d'achat ».

Où sommes-nous ? Dans une réunion des électeurs du Parti socialiste, où s'est rendu Franceinfo (12 mars).

Appelés à voter pour le PS afin d'obtenir « les moyens de vivre », ils peuvent juger leurs élus qui, moins d'un an plus tard, 1) ont passé avec Macron et les voleurs de retraites un pacte de « non-censure », assurant au président-des-riches de garder le pouvoir ; 2) approuvent l'économie de guerre visant à écraser encore plus les salariés, les pauvres, les malades, et à mépriser, aux côtés de Macron, « le quotidien des Français ».

Après le coup de force du 49-3 contre les retraites, après le coup de dés de la dissolution, devenue pour lui lamentable foirade, l'aventurier de l'Elysée, cramponné à son trône, tente maintenant de propager la peur de la guerre pour frapper sans pitié ceux qui vivent ou survivent de leur travail. Au profit de ses amis du capital financier, qu'il a réunis à l'Elysée, pour cette aubaine.

Dans les guerres, dans les périodes d'armement intensif, la première victime est la vérité. Le bourrage de crâne est la règle, quiconque s'écarte de l'union sacrée devient l'anti-France, la 5e colonne de l'ennemi, le suppôt de l'étranger. Souffrez, soumettez-vous, et taisez-vous est le mot d'ordre des militaristes. Voyons leurs grossiers mensonges.

Bourrage de crâne militariste n° 1 :

Pour une « défense européenne » autonome, les peuples doivent se sacrifier

Les gouvernements de l'UE sont en fait les caniches bien dressés de Trump, deux chiffres le prouvent. Les capitalistes américains jugent, depuis des années, l'Otan plus coûteux qu'utile. Ils intiment l'ordre à leurs vassaux d'Europe de payer leurs propres armements à hauteur de 5 % de la richesse nationale. Un simple calcul arithmétique – qu'on retrouvera sur le blog de J-L Mélenchon, divisant les 17 000 milliards d'euros du PIB européen par 5 % aboutit à 850 milliards. (…)