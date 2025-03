A la veille du 22 mars, une campagne odieuse contre la France insoumise

Point de vue De l’usage de la calomnie dans l’Histoire Par Jean-Marc Schiappa Nous autres, trotskystes, nous savons parfaitement ce que c’est d’être calomniés. Nous y sommes habitués depuis la naissance de notre courant. Son étiquette (« trotskystes ») est, d’ailleurs, au point de départ, une calomnie stalinienne, voulant nous réduire à des groupies d’une personnalité isolée, au lieu de situer le combat sur le plan des idées. La vie même de Trotsky, compagnon de Lénine, organisateur de la révolution d’Octobre 1917 et combattant contre la dégénérescence bureaucratique de l’URSS, a renversé l’accusation et fait de cette insulte un signe de reconnaissance et un titre de gloire. Parce que nous sommes habitués à la calomnie et parce que nous sommes rompus au combat contre les calomnies, nous avons une sympathie spontanée et immédiate envers celles et ceux qui en sont les victimes. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi la calomnie ? La minorité au pouvoir ne peut se maintenir par le seul appareil répressif. On ne peut pas mettre un CRS derrière chaque manifestant, réel ou hypothétique. La terreur ne peut être seulement physique. Il faut la doubler par une terreur, bien plus subtile, bien plus hypocrite, bien plus délicate : la terreur de la calomnie. Le but n’est pas, inversement à ce que l’on pourrait croire, que la calomnie soit crédible. Au contraire. Qu’elle soit plausible n’a strictement aucune importance. Il faut faire croire (ou essayer) à la majorité de la population qui cherche confusément les moyens de la lutte efficace – de moins en moins confusément, d’ailleurs – qu’elle se trompe, que celles et ceux en qui elle a confiance ou en qui elle pourrait avoir confiance ne méritent pas cette confiance. Et les révolutionnaires vont devoir consacrer une partie de leur temps et de leur énergie à se défendre contre les calomnies, peu importe l’absence de véracité de celles-ci. Les exemples historiques ne manquent pas Le philosophe Condorcet, un pur humaniste (n’est-ce pas madame Badinter ?), a écrit que Robespierre était payé par la cour d’Autriche. Condorcet y croyait-il ? Aucune importance. Pendant ce temps, cela freinait ou détournait l’alliance de Robespierre et des Jacobins avec les sans-culottes contre la monarchie. On a accusé le communiste révolutionnaire Babeuf d’avoir pris part à l’insurrection royaliste de Lyon. Babeuf n’avait jamais mis les pieds à Lyon. Pendant la Révolution de 1848, le gouvernement bourgeois a fait circuler un faux salissant le révolutionnaire Blanqui, le faisant passer pour un délateur. Par haine fractionnelle, le malheureux socialiste Barbès a participé à la calomnie. Qui se souvient de nos jours d’Armand Barbès ? Et Jaurès, agent de l’Allemagne ? Il fallait cela pour préparer l’opinion publique à la guerre. Trotsky et les siens, accusés de préparer des attentats contre Staline, se seraient réunis en 1932, à l’hôtel Bristol à Copenhague… mais cet hôtel avait été détruit depuis des années. Et qui ne se souvient des mensonges et de la campagne menée par les fondateurs du RN niant l’existence des chambres à gaz ayant exterminé six millions de Juifs ou bien d’en avoir fait un « détail ». On pourrait multiplier les exemples à loisir. La presse se déchaine contre les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon accusés d’antisémitisme (un délit en France alors même qu’aucun Insoumis n’a jamais été condamné). La presse (peut-on d’ailleurs parler de presse ?) accuse les militants du POI de toutes les turpitudes. Hommage du vice à la vertu ? Certes mais pas seulement. Il s’agit d’interdire de s’expliquer sur des positions politiques et de passer son temps à répondre à des accusations insensées. Le sort réservé à Jean-Michel Aphatie, avec lequel nous avons de sérieux désaccords et que nous avons soutenu dans la cabale qui s’est abattue contre lui, est suffisamment clair. Il ne faut pas déplaire aux puissants. Nous, trotskystes, nous combattons les calomnies, dénonçons les calomniateurs et apportons notre soutien aux calomniés. Ce n’est pas une question de morale.