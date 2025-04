Falsifications contre la France insoumise et le succès des manifestations du 22 mars

Depuis quelques jours, une succession de falsifications sont reprises en boucle par les chaînes d’information Cnews, BFMTV et Franceinfo (entre autres) pour salir la France insoumise et plus largement, tous ceux qui refusent le génocide en cours à Gaza tout comme l’amalgame entre antisémitisme et antisionisme et qui veulent censurer le gouvernement Bayrou. Ce déchaînement de mensonges a également eu pour objectif de masquer le succès des puissantes manifestations du 22 mars. Informations ouvrières y revient et y répond.