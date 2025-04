Attente aux urgences, mortalité infantile : les chiffres qui dénoncent le gouvernement

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation des statistiques (Drees), organisme affilié au ministère de la Santé, a publié le 19 mars 2025 les résultats d’une étude réalisée le 13 juin 2023 sur la situation des patients aux urgences. Les résultats sont révoltants et accablent le gouvernement.

Pendant 24 heures, une enquête a été menée sur le devenir des 58 500 patients qui se sont présentés le 13 juin dans les 719 services d’urgences générales et pédiatriques de France.

La moitié des patients sont restés plus de 3 heures aux urgences, soit 45 minutes de plus qu’en 2013, Les personnes âgées sont particulièrement touchées : leur durée de séjour aux urgences est supérieure à 8 heures pour 36 % d’entre elles et si une hospitalisation est nécessaire, le temps d’attente médian avant d’être transféré dans un service d’accueil est de 15 à 18 heures.

La raison ? La Drees le dit elle-même : 43 000 lits ont été fermés entre 2013 et 2023, auxquels s’ajoutent les lits fermés en 2024 dont on ne connaît pas encore le nombre officiel.

Quinze heures d’attente le plus souvent sur un brancard, la nuit, sans pouvoir dormir à cause du bruit et de la lumière, sans intimité, voici ce que ce gouvernement réserve aux patients les plus âgés et les plus sévèrement malades, alors qu’une étude a révélé que le fait de passer la nuit sur un brancard aux urgences est associé à une augmentation de 39 % du risque de mortalité dans le mois qui suit (Jama Internal Medecine, 6 novembre 2023).

Des (…)