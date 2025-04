La loi « Séparatisme » de 2021 contre la loi de 1905 et la laïcité

Diviser pour mieux régner a toujours été, pour les pouvoirs totalitaires, le moyen de se défendre contre le droit du peuple à disposer de lui-même.

Nous allons montrer, au fil des articles, que la loi « Séparatisme » du 24 août 2021 est totalement contraire à la laïcité et à la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État et que cette loi est totalement liberticide et contraire à tous les principes démocratiques et républicains issus de la Révolution française de 1789.

Tout d’abord, commençons par une présentation de ce qu’est vraiment la laïcité.

La laïcité ne s’applique pas aux associations, mais uniquement à l’État et aux institutions

Qu’est-ce que la laïcité ?

Ce n’est pas une philosophie, même si elle a des bases philosophiques. Ce n’est pas une religion civile, justement parce qu’elle n’est pas une philosophie.

Elle n’est ni anti-religieuse, ni pro-religieuse, la laïcité ignore le questionnement philosophique.

La laïcité ignore le fait religieux ou athée, car elle est dans un ailleurs et dans une autre problématique. La laïcité, c’est un système politique qui organise la société.

Les citoyennes et citoyens pensent ce qu’ils veulent, mais quoiqu’ils pensent, ils ont tous les mêmes droits, ils sont égaux devant la loi.

L’État et les services publics sont en charge d’assumer, dans la réalité, les droits des citoyens sans se préoccuper de leurs conceptions de la vie et de l’après la vie. C’est ce qu’on appelle la sphère publique.

L’État ne peut avoir une opinion sur les opinions des personnes.

Venons-en au (…)