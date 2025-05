Séparer les retraites du privé de la Sécurité sociale : Une drôle de fumée sort du conclave sur les retraites

Ils ont dit… Diane Milleron-Deperrois, Medef et présidente de l’Agirc-Arrco : « Le sujet de la retraite a connu une vie très heurtée au travers de réformes politiques successives entre 1993 et 2023, il nous semble qu’il faudrait passer à un pilotage à horizons car il est central dans l’économie française (14 % du PIB). » Éric Chevée, CPME : « Si on réussit à remettre le système à l’équilibre, on est légitimes à le piloter. » Fabien Guimbretière, CFDT : « Il y a globalement un consensus sur la volonté d’aller vers un pilotage pluriannuel des pensions, sur un modèle correspondant à celui de l’Agirc-Arrco ». Christelle Thieffinne, CFE-CGC : « On est sans doute en train d’instaurer d’une nouvelle ère, avec une place plus importante des partenaires sociaux, qui pourraient par exemple être davantage consultés notamment par les parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. » Frédéric Souillot, FO : « Gouvernance, financement… Mettons les interlocuteurs sociaux autour de la table pour négocier la protection sociale collective qui est un véritable choix de société sur laquelle ils ont toute légitimité. A Force ouvrière, nous appelons le gouvernement à nous saisir de ce sujet, non pas dans l’urgence, mais pour construire un compromis social à long terme. »