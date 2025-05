Un déchaînement contre LFI des plus grossiers

La campagne de haine et de calomnies à l’encontre de la France insoumise a, cette semaine, pris une nouvelle dimension. La prétendue « enquête » de deux journalistes du Monde et de Libération, et intitulée « La Meute » servant de socle sur lequel s’arrimer pour participer à ce nouvel épisode de lynchage.

Et peu importe que le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, démontre le caractère mensonger de nombre des « révélations » que le livre à sensation était censé apporter, peu importe que leurs auteurs ayant commis cette publication se soient livrés à un exercice de racolage de ragots en tout genre… notamment auprès de ceux qui tout en prétendant réclamer « l’unité » de la gauche, n’ont plus pour seul moyen, afin d’exister, que de taper sur Mélenchon et la FI… c’est en boucle et sans nuance que tous les plateaux de télé et de radio ont relayé et appuyé l’opération.

« Ce livre, au fond, il explique pourquoi j’ai rompu avec la France insoumise parce que je suis fondamentalement attachée à la démocratie » tweete Clémentine Autain. Etonnamment, les journalistes ne verront pas dans cette déclaration la démonstration du mensonge qu’elle a pourtant colporté pendant des mois à savoir son « expulsion » de la FI.

Il n’y a d’ailleurs pas que les journalistes et les proches de Clémentine Autain qui s’autorisent quelques libertés avec la vérité quand il s’agit de taper sur la FI. On a pu ainsi également entendre Fabien Roussel assimiler « les comportements de la direction de la France insoumise » à « des comportements d’une secte sous l’emprise d’un couple, celui de Jean-Luc Mélenchon et de sa compagne Sophia Chikirou ».

Avant d’ajouter, et de préciser le sujet réel qui vertèbre la haine anti-LFI de celui qui n’a recueilli que 2,28 % aux dernières élections présidentielles avant d’être battu aux dernières législatives : « Il y a besoin de beaucoup de démocratie dans le mouvement de La France insoumise, mais aussi en France (…) Jean-Luc Mélenchon n’est pas un bon candidat, un bon choix pour la France » (Le Monde, 6 mai).

Mais à trop vouloir en faire, il y a des moments où les actions desservent l’objectif visé.

C’est ainsi que, se sentant autorisé par le climat ambiant, Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Licra a été jusqu’à faire un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et le dirigeant nazi Goebbels. Problème, si le plateau de BFM, dont la journaliste Apolline de Malherbe, avait laissé libre cours à la déclaration sans sourciller, l’outrance a ouvert immédiatement la polémique. Jusqu’à contraindre la même Apolline de Malherbe à faire son mea culpa, embarrassé, le lendemain sur la chaîne…

Jonathan Bouchet-Petersen, éditorialiste de Libération titre « Mélenchon traité de Goebbels, une outrance inutile et contre-productive ». Et si l’offensive se transformait en son contraire ?

Barrer la route à la FI, et plus fondamentalement à tous ceux qui s’appuient sur elle pour refuser la politique de misère et de guerre à l’œuvre, voilà évidemment la seule et unique raison de l’offensive depuis des mois. Une offensive contre la force de rupture qui occupe le devant de la scène. Celle qui s’est battue pour la destitution de Macron, la censure (victorieuse) du gouvernement Barnier, la censure de Bayrou, celle qui œuvre pour que toute la lumière soit faite sur le scandale d’Etat Bétharram, celle qui a organisé la riposte sur le terrain de la mobilisation le 22 mars puis le 1er mai pour lequel elle aura joué un rôle central… Et la seule force parmi les organisations de masse à avoir jeté toutes ses forces dans le refus du génocide à Gaza, malgré les « procès » politiques et médiatiques en antisémitisme… y compris par certains qui aujourd’hui, pour leurs propres besoins, commencent à dire qu’il serait préférable que l’extermination s’arrête.

Honte à ceux qui participent de cette campagne immonde. Soutien à la France Insoumise !