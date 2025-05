Exfiltrations et impunité des pédocriminels : la connivence Eglise-Etat (1e partie)

C’est un procès aux assises qui attendait le prêtre-violeur Carricart, agresseur d’un enfant de dix ans, en 1998. Il était le directeur de Bétharram, le chef des tortionnaires d’enfants. Nul doute que les crimes commis dans ce cloaque de sadiques auraient été révélés et stoppés par le procès. Les gendarmes, le juge avaient mis le pédocriminel en prison. C’est alors qu’un procureur, magistrat dépendant du gouvernement, a usé de toute son autorité… pour faire libérer Carricart. Ce qui permit sa fuite au Vatican, et les tortures de centaines d’autres victimes, qui exigent aujourd’hui que leurs bourreaux soient jugés. L’indignation saisit les honnêtes gens devant la « comédie politicienne indécente, décalée de la souffrance des victimes » de Bayrou , se dérobant aux questions des parlementaires. Il faut maintenant suivre le représentant des 212 plaignants de Bétharram, pour qui Bayrou « fait partie d’une chaîne de responsabilités, d’alertes ignorées, de silence institutionnel ». Oui, une longue chaîne , oui des institutions . Voyons comment un régime, pour des besoins politiques inavouables, a permis le rétablissement en France des privilèges les plus odieux du clergé catholique, abolis par la Révolution.